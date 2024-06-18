"إكسترا نيوز" ترصد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من الممشى السياحي بالأقصر

رصد محمد محروس، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من محافظة الأقصر، مظاهر احتفال المواطنين بثالث أيام عيد الأضحى المبارك من منطقة الممشى السياحي، موضحًا أن هذا الممشى السياحي في محافظة الأقصر تم تطويره مؤخرًا ويبلغ طوله حوالي 1000 متر بالتوازي مع كورنيش الأقصر الذي يبلغ طوله حوالي 1700 متر.

وأضاف محروس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الممشى السياحي في الأقصى والكورنيش هو أهم المتنفسات لأهالي محافظة الأقصر وزوارها خلال أيام عيد الأضحى، مشددًا على أنه رصد منذ الصباح توافد العديد من الأسر على الكورنيش والممشى السياحي لقضاء وقت ممتع في هذا الممشى.

وأوضح أن الممشى السياحي في محافظة الأقصى تم تزويده بعدد من الكافيهات والمطاعم والخدمات المختلفة التي يحتاجها الزوار خلال تواجده في هذا المكان.

عيد الأضحى في الأقصر طابع مميز

وأضاف أن لعيد الأضحى في الأقصر طابع مميز وبالإضافة إلى الكورنيش وإلى الحدائق وإلى الأماكن الطبيعية المختلفة التي يوجد منها عدد كبير في الأقصر هناك أيضا المواقع الأثرية التي تنتشر في كل أنحاء المحافظة في بريها الشرقي والغربي والتي تشهد توافد عدد كبير من المواطنين عليها خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه في البر الشرقي وعلى امتداد الكورنيش يوجد عدد من المواقع الآثرية منها، معبد الأقصر والكرنك ومتحف التحنيط ومتحف الأقصر، وفي البر الغربي على الضفة الأخرى يوجد العديد من المواقع الآثرية كـ"معبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك والملكات"، وهذه المواقع الآثرية تشهد إقبال من الزوار بالتزامن مع زيارة السياح لمناطق مميزة في الأقصر.