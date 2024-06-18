إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية أمام مزلقان بلتان بمحافظة القليوبية إتجاه محافظة القاهرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بدراجة نارية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى للعلاج

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين من المعاينة الأولية إصابة محمد . ع . م 24 سنة، محمد . ع . ع 21 سنة، أحمد . م . م 22 سنة مقيمين بمدينة طوخ تم نقلهم إلى المستشفى وتم رفع آثار تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق