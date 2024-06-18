خبير تكنولوجيا معلومات: الذكاء الاصطناعي يسر موسم الحج ووفر الوقت والمجهود

علق المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومساهمته في تسهيل وتيسير إجراءات موسم الحج هذا العام، موضحًا أننا نشهد هذا العام المعنى الحرفي لاستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأوضح "طارق"، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الآلة لا تكون قادرة على التغلب على صانعها والذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا لن يتغلبان على الإنسان، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي وفر الكثير من الوقت على الإنسان كـ" استخدام الروبوتات الذكية التي تتحدث بـ 11 لغة على مدار الـ24 ساعة بين الحجاج والتكنولوجيا التبريد الذكي في الحج، وهناك العديد من الربوتات الطبية والتاكسي الطائر ذاتي القيادة وهي لستهيل التنقل بين الحجاج.

وشدد على أنه جرى استخدام الكثير من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بشكل قوي خلال هذا العام، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لن يقوم بأخذ الوظائف وإنما يفتح آفاقا جديدة ويخلق فرص عمل جديدة، والذكاء الاصطناعي بدلت الوظائف وهو مهم في هذا التوفيت لتوفير مساحة ووقت وتوفير توظيف أكثر.

وعن استخدام الروبوت الطبيب الذي يقدم الاستشارات الطبية للحجاج، موضحًا أن هذا الروبوت له نوعين، أولهما الروبوت الذكي المبرمج على بعض الإجابات وربوت ايضًا يكون خلفه طبيب ويغذيه بشكل مباشر من خلال إشرافه وهو يوفر وقت ومجهود ويستقبل مئات الآلاف من الاستشارات.