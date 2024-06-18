استمرار حملات إزالة التعديات بمدينة العبور خلال إجازة عيد الاضحى

شدد المهندس احمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية، على استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف احياء المدينة وتكثيفها والمتابعة اليومية للحالة العامة لشوارع المدينة، وذلك برئاسة المهندس السيد امين نائب رئيس الجهاز وتحت إشراف ادارتي التنمية والامن بالاستعانة بشرطة المرافق، بتنفيذ خطة للمتابعة الامنية على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك واثناء مرور الحملة تم رصد المخالفات الاتية والتعامل الفوري معها:-

إزالة فورية لمباني مخالفة زياده عن النسبه البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم (٣٣) بلوك(١٩٠٧٢) بالحي الرابع.

إزالة فورية لمباني زيادة عن النسبه البنائيه لغرف السطح بالقطعه رقم (٩) بلوك (١٤٠٨٦) بالحي السادس.

إزالة فورية لمباني مخالفة الفوريه زيادة عن النسبه البنائية لغرف السطح بالقطعه رقم(٢) بلوك(١٥٠٧٤)الحي السابع.

إزالة فورية لأعمدة زيادة بغرف السطح بالقطعة رقم (٢١) بلوك (١٧٠٢١)الاسكان العائلي بالحى الثامن.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ورفع عدادات الكهرباء بالقطع المخالفة والتحفظ علي الادوات والمهمات المظبوطة بمقر الجهاز.

وفي نفس السياق وحفاظا علي الواجهة الحضارية للمدينة، استكملت الحملة اعمالها برفع الاشغالات من الطرق الرئيسيه وداخل الاحياء وازالة الباعة الجائلين والفروشات المتنقلة، كذلك تم ضبط معدات مستخدمه في تنظيف الاضاحي والتحفظ عليها بمقر الجهاز وتحرير المحاضر الازمة.

وأكد المهندس احمد رشاد - علي ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف (خلسة) وإزالتها في المهد، محذرًا من التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.