إقبال الزائرين على مصيف راس البر في ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت مدينة رأس البر عروس المصايف استمرار الإقبال من الزائرين خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة لتوفير كافة الخدمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة

هذا وقد شهدت الشواطئ إقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ و نقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم

هذا إلى جانب منطقة خاصة بالمعدات حيث نجحت جهود الفرق فى إنقاذ عدد ٤٩ حالة من الغرق وتسليم عدد ٧٥ طفل تائه الى ذويهم.

وعلى جانب آخر امتلأت الساحات التى تم تجهيزها لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد كما انتظمت حركة النقل الداخلية لسيارات الأجرة بالمسارات المحددة لها علاوة على سير الأتوبيس السياحى والطفطف بطول شارع بورسعيد