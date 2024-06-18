خبير سياحي: الإقبال على المحميات الطبيعية زاد بسبب وعي المواطنين

تحدث وليد البطوطي، الخبير السياحي، عن إقبال المواطنين على المحميات الطبيعية، مشددًا على أن الإقبال على زيارة المحميات الطبيعية زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب وعي المواطنين من لديهم الإمكانية للسفر أو من ليس لديهم إمكانية للسفر، مشددًا على أن الدولة المصرية بدأت تعمل على توفير الخدمات بالمحميات الطبيعية لتصبح مستعدة لاستقبال أكبر عدد من الزوار.

الإقبال على زيارة المحميات الطبيعية

وأضاف "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه في الأونة الاخيرة كان هناك عدم السفر في فترات انتشار فيروس كورونا وبعدها الأحوال الاقتصادية جعلت من السفر صعوبة كبيرة وبالإضافة إلى أن الكثير من المواطنين الذين كانوا يقضون الإجازات خارج مصر اكتشفوا أن الشواطئ المصرية تضاهي الشواطئ في دول العالم، والذي كان ينقصنا فقط هي الخدمات التي كانت موجودة على الشواطئ.

وشدد على أن المحميات الطبيعية في مصر جميلة للغاية، موضحًا أنه يمكن للأشخاص قضاء أوقات الأعياد والمناسبات بها كرحلة من خلال زيارة يوم أو عدة أيام، مؤكدًا أن الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية اقتصادية قوية للسفر، يستطيعون أن يذهبوا رحلة كسياحة اليوم الواحد في هذه المحميات.

وأوضح أن كل هذه المقومات التي وفرتها الدولة لتعزيز المحميات الطبيعية تشجع المواطنين على السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الجزر على سواحل البحر الأحمر.