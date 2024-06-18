تامر عبدالمنعم: سينما الشعب مفتوحة لكل المواطنين والتذكرة بـ 20 جنيها

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إن مشروع سينما الشعب يتم العمل به منذ عامين، وهناك استمرارية وانتشار من خلال هيئة قصور الثقافة، وأنهم متواجدون في جميع المحافظات.

التذكرة بـ 20 جنيها

وأضاف “عبد المنعم” خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن التذكرة بـ 20 جنيها و40 جنيها وموجوده في 18 محافظة، فالأفلام تعرض في القاهرة وفي الصعيد.

وتابع أن أسعار مشاهدة الأفلام مناسبة للجميع، فجميع المواطنين يحق لهم أن يتابعوا الأفلام في سينما الشعب.

وأشار إلى أن جميع الأفلام الموجودة في جميع السينمات موجودة في سينما الشعب، وهذا يكون من أجل كل المواطنين.

عمل مشروع فني كبير يفيد البلد بالكامل

وأكد أنه محب للفن وأنه يقوم بعمل مشروع فني كبير يفيد البلد بالكامل، وأن الفنان لا يترك شيئا إلا إذا تركه هذا الشيء أولا، موضحًا أنه كان يعمل أفلام تحقق ملايين الجنيهات :" لو نزلت قدام أوس أوس الآن في أي عمل هيكتسحني.. ورحم الله كل شخص عرف قدر نفسه".

وأشار إلى أنه يعمل منذ أكثر من 20 عامًا في العمل الفني، وأنه في الماضي كان يضحي، وأنه شارك في رمضان 2023، وهناك عروض كثيرة تعرض عليه ولكنه مشغول في أشياء كثيرة.