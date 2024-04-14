"قصور الثقافة": "سينما الشعب" كاملة العدد في أيام العيد

أكد عمرو بسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، أن مشروع سينما الشعب من أهم مشاريع الوزارة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، مشددًا على أن محافظات مصر تفتقر إلى السينمات.

تصريح رئيس هيئة قصور الثقافة:

وأضاف رئيس هيئة قصور الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة “الأولى”، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الشعب المصري لديه شغف وحب للسينما، وبخاصة أيام الأعياد والمناسبات الرسمية.

وأوضح أن قصور الثقافة منتشرة في كل أنحاء مصر، وتم إطلاق مشروع “سينما الشعب”، متابعًا: "نتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونعرض الأفلام الموجودة في السوق حاليا بقصور الثقافة بأسعار مخفضة بواقع 40 جنيه للجمهور المصري".

وشدد على أن سينما الشعب متنفس للشعب المصري في محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه يجرى عرض 3 أفلام حاليا وهي أسود ملون وشقوق وفاصل من اللحظات اللذيذة في 16 محافظة بـ18 موقع، وكان الإقبال في أيام العيد كامل العدد.