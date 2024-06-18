ذبح 1500 أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان في الشرقية

قال اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه تم الإشراف الطبي ومتابعة ذبح وتجهيز و تعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية (حياة كريمة، الأورمان، تحيا مصر) بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مدير عام الصحة العامة والمجازر ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، و ذلك بالمرور على مجازر (القنايات، بردين، منيا القمح، شلشلمون، الجديدة، ههيا، أولاد صقر، كفر صقر، الإبراهيمية، مشتول السوق، إنشاص الرمل، بلبيس، أبو حماد، القرين) لمتابعة سير العمل داخل المجازر وإستقبال أضاحي المواطنين مجانا، والكشف على الأضاحي قبل الذبح، والكشف على اللحوم بعد الذبح.

وأشار مدير المديرية أنه تم ذبح عدد 1500 اضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى، وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة، لتلقي الشكاوي، وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة، لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه مدير مديرية الطب البيطري، إنهاء الاستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة وثلاجات الحفظ بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، مُشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفتح المجازر بالمجان لإستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم، والتصدى لمحاولات الذبح بالشوارع.

وفي سياق متصل، شهدت حديقة الحيوان بالزقازيق، اليوم الثلاثاء، إقبالا من الزائرين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إحتفالية للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة وإدخال الفرح والسرور على أبنائهم، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بالحديقة.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الأضحى 2024 نحو 1200 زائر من مختلف المراكز والمدن، و3000 في ثاني أيام العيد، ليصل إجمالي زوار الحديقة لـ 4200 زائر، وذلك للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.