في اليوم الـ256 من الحرب .. 17 شهيدا فى قصف للاحتلال وسط وجنوب غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ256 من الحرب ، قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، انتشلت طواقم الاسعاف جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط اطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

إسرائيل تبلغ المبعوث الأمريكي أن العمليات في رفح الفلسطينية شارفت على الانتهاء

أكد الاعلام الاسرائيلي أن إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين بأن العمليات في رفح الفلسطينية شارفت على الانتهاء..

وأضاف الاعلام إسرائيلي أن مبعوث الرئيس الأمريكي حذر الإسرائيليين من احتمال أن تؤدي الحرب ضد حزب الله إلى هجوم إيراني واسع يصعب على إسرائيل التصدي له.

وأكد العضو السابق في الحكومة الإسرائيلية بيني جانتس لمبعوث بايدن أن هناك دعم لاي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله.

و أبلغ جانتس المبعوث الأمريكي بأن الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفد.

قصف مناطق عديدة في قطاع غزة واستشهاد العشرات

في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه، مما اسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في اليوم الـ256 من العدوان، انتشلت طواقم الاسعاف جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

وأضاف مراسل "وفا"، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط اطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 37.347 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.