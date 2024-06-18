الحجاج يؤدون طواف الوداع استعداداً للعودة.. وآخرون يتوجهون للمدينة المنورة لزيارة قبر الرسول

لبيك اللهم لبيك

السعودية سخرت إمكانياتها لإنجاح موسم الحج

تأشيرات الزيارة وراء تكدس وزحام المشاعر المقدسة

إيهاب عبدالعال: أخطاء التنظيم غير مقصودة بسبب الزحام

إيمان سامى: الحج السياحى أفضل تنظيمًا من العام الماضي والزحام بسبب تأشيرات الزيارة

انتهى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بعد رمى الجمرات الثلاث ومن المقرر أن يؤدوا طواف الوداع ليبدأوا فى العودة إلى بلادهم بعد أن قاموا بزيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة المنورة قبل بدء مناسك الحج، حيث يتوجه البعض الآخر إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثم يتوجهون بالعودة إلى بلادهم.

وأعلن الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودى أن إجمالى عدد الحجاج فى موسم هذا العام بلغ 1.833.164 حاجًا وحاجة، قدموا مما يزيد على 200 دولة، منهم 221.854 ألفًا من داخل السعودية، ووصلت نسبة الذكور بينهم إلى 52 فى المائة والإناث 48 فى المائة، مشيراً إلى أنهم جميعاً شهدوا الوقوف على الصعيد الطاهر، وسينفرون إلى مشعر مزدلفة وفق جداول وخطط التفويج المعدة مسبقًا.

وثمّن وزير الحج اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما على تقديم أفضل وأجود الخدمات للحجاج، منوهاً بما بذلته مختلف الجهات العاملة من جميع القطاعات المدنية والعسكرية؛ التى عملت نسيجاً واحداً لإنجاح الموسم، وتأمين راحة ضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة، ومشيداً بالجهود المتميزة والاستعدادات المبكرة التى أسهمت فى الوصول إلى هذا المستوى من النجاح.

ومن ناحية اخرى شهدت المشاعر المقدسة أزمة بدأت من مشعر عرفات عند التوجة إلى المزدلفة ثم منى بسبب تأشيرات الزيارة بعد السماح لهم بالدخول والتى يصل عددها لأكثر من ٣٠٠ الف تأشيرة صدرت للعديد من المواطنين المصريين وأدت إلى حالة التكدس وعرقلة سير الحجاج النظاميين فى الوصول من عرفات إلى المزدلفة إلى اكثر من ١٢ ساعة بسبب غلق الطرق نتيجة الزحام الشديد، كما قال الدكتور وائل زعير عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، مؤكداً أن تلك المشكلة لم تحدث منذ عام ٢٠١٣، رغم التنظيم الجيد من قبل شركات السياحة والجهود الكبيرة التى تبذلها السلطات السعودية.

وقال ايهاب عبدالعال عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة، إن حج السياحة شهد تنظيما جيدا، وكانت هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة السياحة واللجنة الفنية بمتابعة الحجاج المتواجدين بعرفات ومنى على مدار ٢٤ ساعة.

وأشار إلى الاجراءات المشددة والتى بدات منذ اكثر من ١٥ يوما من الجهات الامنية السعودية وبدأت فى التصاعد حتى وصلت إلى ذروتها قبل التصعيد بيومين لعرفات إلى جانب التشديد الأمنى فى الدخول والخروج من المخيمات ورصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأشار «عبدالعال» إلى وجود بعض الاخطاء غير المقصودة فى المزدلفة وذلك نتيجة الزحام الشديد فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وفور العودة سيتم كتابة تقرير من اللجنة الفنية بعد انتهاء الحج بكل ملحوظات ما حدث هذا العام حتى تقوم الغرفة المنتخبة بتجاوزها العام القادم ان شاء الله.

فيما قالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية سابقا بغرفة الشركات الحج السياحى، هذا العام افضل من السنوات السابقة سواء فى الاعداد أو التنظيم وهذا يرجع للجهود الكبيرة لوزارة السياحة واللجنة الفنية للحج، ولكنهم يصطدمون بمشاكل تظهر خارجة عن إرادتهم بسبب سوء التنظيم الزحام الشديد فى المزدلفة ومنى والمسافات الطويلة سيراً للحجاج على الاقدام فى درجات حرارة مرتفعة والمشكلة الأكبر توقف التكييفات بسبب انقطاع الكهرباء.

واكدت « سامى» أن حج الخمس نجوم والفاخر يسير بشكل جيد ويعد الحج السياحى هذا العام افضل من السابق عدا الزحام الشديد بسبب السماح لحاملى تأشيرات الزيارة فخلق حالة من الربكة والزحام الشديد فى المناسك وفى الطواف بالحرم.

وقال ابراهيم الدراجين عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة الوضع سيئ جداً بسبب سوء التنظيم وغرفة السياحة طالبت الحجاج بالعودة يومياً إلى مكة والسير على الأقدام لمسافة ٣ كيلومترات فى حرارة مرتفعة جداً ولا يوجد وسائل للنقل والمشكلة أكبر مع الحج الاقتصادى السياحى هناك سوء تنظيم من غرفة الشركات والمطوفين ومع السماح لحاملى تأشيرات الزيارة تسببت فى حالات التكدس، وذلك نتيجة التدافع على المخيمات وهو تكرار لما حدث العام الماضى.