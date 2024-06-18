الحزن يخيم على المنوفية في عيد الاضحى.. ما الحكاية؟

في جنوب دلتا النيل تقع محافظة المنوفية العامرة بالخير، تسكن الابتسامة الوجوه و يحاصرها الأمل من كل الجوانب، هذا المشهد الجميل تغير وتبدل في عيد الاضحى ٢٠٢٤ أذ القى الحزن بظلاله الكئيبة على ١٤ منزلا دفعة واحدة إذ شهدت المحافظة 14حالة وفاة بين الحجاج هذا الموسم من مراكز مختلفة .

وكان للمتوفيين مكانة ومنزلة جيدة لدى ذويهم، وعرفوا بحسن الخلق وطيبة القلب ليختارهم الله أن يتركوا الدنيا ويلقوه في أيام عظيمة، فتوفي الحاج مصطفى أحمد عبد المقصود نجم، المقيم كفرعليم التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وسط حالة من الحزن ودعوات أهالي قريته

وتوفيت الحاجة هالة عبد العزيز القاضي ابنة قرية البتانون، فيما نعاها أهل قريتها، بأحر الكلمات الصادقة، كما توفي الحاج محمد الفرماوي ابن مركز منوف، وذلك عقب رمي الجمرات، ونقله إلى مستشفى منى بعد شعوره بالإعياء الشديد إلى أن توفاه الله عز وجل محرما ملبيا نداء ربه.

وتوفي سعيد عوض المحامي، ابن مدينة تلا ، أثناء أداء مناسك الحج، كما توفيت الحاجة رقية عبد الحفيظ محمد خليفة ابنه قرية طهواي التابعة لمركز أشمون، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء أداء مناسك الحج ،وتوفي الحاج محمد كامل البنا المقيم بمدينة سرس الليان، ليكون سادس الحالات المتوفاة من أبناء المحافظة، وتستعد أسرته لعمل تفويض لدفنه بالمملكة العربية السعودية.

ولقي ربه الحاج أحمد جعفر الموظف بمحكمة شبين الكوم، أثناء تأدية مناسك الحج على جبل عرفات.

وتوفت الحاجة شفيقة عمارة ،ابنة قرية سلامون قبلي، وتوفي الحاج سامي خليل، ابن مدينة شبين الكوم، أثناء تأدية مناسك الحج على جبل عرفات، وسيتم دفن الجثمان في المملكة العربية السعودية

كما توفي الدكتور إبراهيم مهدي الأستاذ بقسم بحوث الزجاج في المعهد القومي للبحوث، ابن قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، على جبل عرفات.

وتوفي الحاج محمد السحيمي، موجه لغة عربية بالمعاش في إدارة الشهداء التعليمية، أثناء تأدية فريضة الحج، وسط دعوات العشرات من زملائه بالرحمة والمغفرة لرجل عاش ومات محبا للجميع.

كما توفى الحاج عبد الحميد الفحرانى من مدينة السادات عقب رمى الحمرات وقامت اسرته باداء صلاة الغائب عليه وإقامة سرادق عزاء له.

بيان القنصلية المصرية

قالت القنصلية المصرية في جدة في بيان لها بعد حالات الوفاة الكثيرة التي شهدها وفود الحجاج المصريين: "تهدي القنصلية المصرية في جدة اطيب تحياتها إلى السادة المواطنين، وتود الإعلان عن تواجد ممثل لها في مستشفى المعيصم المركزي بمكة المكرمة".

وأهابت القنصلية المصرية بالمواطنين من ذوي المتوفين ممن يودون استخراج تصاريح الدفن لذويهم، التوجه إلى المستشفى المعيصم المركزي بمكة المكرمة حيث مندوب القنصلية.

وأعربت القنصلية المصرية في بيانها، عن تعازيها إلى أهالي المتوفين، قائلين: "وتود القنصلية في هذا المقام ان تعرب عن خالص عزائها لذوي المتوفين داعية الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان.