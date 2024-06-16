التنمية المحلية: المحافظات تشهد هدوءًا تامًا مع خروج المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك تطورات الأوضاع في المحافظات عبر اتصالات هاتفية أجراها مع المحافظين.

وحرص خلال اتصالاته مع المحافظين على تقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى المبارك وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، معربًا عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعب المصري والقيادة السياسية بالخير واليُمن والبركات.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية علي مدار الساعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الاضحي المبارك وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء أجازة سعيدة مع أسرهم.

كما وجه اللواء هشام آمنة بالتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولاً بأول لسرعة إتخاذ الاجراءات اللازمة.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوي المواطنين.

كما شدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق خلال أيام العيد لتلبية احتياجاتهم والتأكيد من صلاحياتها والإشراف على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها.

وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعامل بكل حزم مع أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحي المبارك للقيام بتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف ومتابعة وحدات التغيرات المكانية بالمحافظات لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها في المهد وإزالتها علي الفور تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي ضرورة قيام القيادات المحلية رؤساء المدن والأحياء والمراكز بجولات ميدانية علي مدار اليوم وطوال أجازة العيد لمتابعة تطورات الأوضاع في نطاق عملهم والمرور علي الحدائق و المتنزهات العامة وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في الأماكن التي تشهد زحاماً خلال أيام العيد.

كما وجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط في الشارع والتعامل الفوري مع أي اشغالات أو مخالفات فالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل علي راحتهم وتحقيق السيولة المرورية وحركة سير المواطنين.

وفي السياق شارك المحافظين أبناء المحافظات المصرية صلاة العيد والاحتفالات بعيد الأضحي وتقديم التهنئة بحلول العيد، مشيرين إلي قيامهم بجولات ميدانية عقب أداء صلاة العيد علي عدد من دور الأيتام والمسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة والهدايا والورود بمناسبة العيد ورسم البهجة والفرحة علي وجوههم، كما استقبل المحافظين عدد كبير من المهنئين من مختلف طوائف المحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظين اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدين هدوء الأوضاع واستقرارها في المحافظات وخروج المواطنين للاستمتاع بأجواء احتفالات العيد.