محافظة القاهرة تتصدى للبناء المخالف في ثالث أيام عيد الأضحى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحيي عابدين والسلام ثان من إيقاف محاولة للبناء المخالف وإزالة المخالفة فى المهد، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقارات ٧ شارع إسماعيل عطية ، و٥ شارع إسماعيل رأفت، و٤ شارع المتنبي بحدائق القبة، وتم رفع الشدات الخشبية وإزالة البناء المخالف ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل بإيقاف أعمال مبانى وإزالة فورية في المهد لحوائط أعلى سطح العقار رقم ٧٥ب مساكن فيكتوريا والتحفظ علي المعدات، وإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار ٤ شارع المهندس بالشيخ رمضان وازالة حوائط في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وياتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدى بحسم لأى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال القائم بها وإزالتها على الفور .

يذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد استمرار إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام عيد الأضحى على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ونشر فرق ومعدات النظافة بالشوارع لرفع التراكمات أولًا بأول لتحسين منظومة النظافة والحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

وأشار اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة إلى أنه تم رفع ١٢ ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى، كما تم التنبيه على مديري أفرع الهيئة بضرورة عمل محاضر مخالفات للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر ، وتكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولًا بأول فى حالة وجود دماء ناتجة عن ذبح مخالف خلال ايام العيد .

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة أنه تم مراجعة إلانارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة الإنارة وإحكام غلق أبوابها، كما تم ورفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين .

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى على استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على ارقام ٢٦٨٤٣٧٥٩ ، و الخط الساخن ١٥٢٦٤ .