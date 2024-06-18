إقبال المواطنين على مراكز شباب الدقهلية فى ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت مراكز شباب محافظة الدقهلية ، إقبالاً كبيراً من المواطنين فى ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام العيد، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، وإشراف الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

وأشارت إلى ان مراكز الشباب على مستوى 19 إدارة فرعية بالمحافظة مفتوحة مجانا أمام النشء والشباب والمواطنين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، مع توفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة وبرامج خلال إجازة العيد بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وفى سياق متصل أعطت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، توجيهات لمديري الإدارات الفرعية بفتح مراكز الشباب أمام النشء والشباب والمواطنين مجاناً، بالإضافة إلى فتح حمامات السباحة بالمراكز التى يوجد بها حمامات سباحة وتشمل مركز شباب الديرس بأجا، ومركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين، ومركز شباب ميت خميس والخيارية بالمنصورة، ومركز شباب مدينة المطرية، ومركز شباب دنديط بميت غمر، ومركز شباب ميت طريف بدكرنس، أمام النشء والشباب والمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.