من على ارتفاع 120 متر.. تامر حسني يبهر جمهوره في حفله الأخير (صور)

في لقطة مثير للإهتمام قام الفنان تامر حسني بالتحليق لمسافة 120 متر في حفله الأخير بالشيخ زايد وهو ما أثار حماس الجمهور .

ونشر تامر حسني على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام مجموعة صور له من الحفل معلقًا عليها قائلًا:" من أعماق قلبي شكرًا لجمهور Zed East الضخم المحترم الراقي.. حقيقي من أجمل الحفلات اللي استمتعت بيها في مدار مشواري وأنا طرت النهاردة لآخر شخص في الحفلة عشان أحاول أوصل وأكون قريب لكل واحد منكم، كانت مجازفة كبيرة وخطيرة بصراحة بس إنتوا تستاهلوا التعب»

ووجه تامر حسني الشكر لمغني الراب زاب ثروت على مشاركته الغناء خلال الحفل قائلًا: «كل الشكر لأخويا الفنان المحترم زاب ثروت شرفتني يا حبيبي».

وأضاف:" تاني حاجه …. كون إني أسجل النهارده أكبر رقم حضور جماهيري في تاريخ حفلات ZED رغم النجوم العالمين الأجانب اللي غنوا فيها حقيقي شرف كبير ليا و كرم كبير من ربنا ليا و بشكر جمهوري الكريم الراقي المحترم صاحب النجاح ده 🫶💪".

ونشر أيضا مقطع فيديو له أثنا الحفل يوثق لحظة طيرانه قائلًا:" طرت ١٢٠ متر لآخر واحد في الجمهور والحقيقه هي مخاطره كبيره و أكبر من مخاطرة حفلة الساحل السنه اللي فاتت .. بس لأني كل شويه بشوف حبكم ليا أكتر فبيزيد عندي الشغف و الطموح إني فعلاً أفرحكم جداً بتطوير المسرح العربي و اعمل حاجه مختلفه تليق بحلاوتكم و بمشوارنا مع بعض من يوم ما ظهرت … بشكر إدارة زد إيست على إعلانهم ان الحفله دي أكبر حضور جماهيري في تاريخ حفلاتهم و الفضل يرجع ليكم يا أغلى الناس ❤".