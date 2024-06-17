سعر الذهب يسجل تراجعًا في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 17-6-2024، بقيمة 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3140 جنيها للجرام ليتداول حاليًا عند المستوى 3135 جنيها .

أسعار الذهب في مصر اليوم:-

عيار الذهب 24 يسجل 3582 جنيها

عيار الذهب 21 يسجل 3135 جنيها

عيار الذهب 18 يسجل 2687 جنيها

الجنيه الذهب 25080 جنيها

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي نتيجة تراجع الطلب المحلي على الذهب، ويتوقع البعض أن يتعافى الطلب من جديد بعد استقرار السعر لفترات طويلة واختفاء المضاربات على السعر باختفاء السوق الموازي.

من جهة أخرى، نجد أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساعد على تحقيق هذا الاعتدال في تداولات الذهب المحلي، ولكن الاختلالات السعرية الحادة التي حدثت قبل وأثناء فترة تعويم سعر الصرف، أفقدت الذهب مصداقيته بشكل كبير لدى المستهلكين.

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية، في حين أظهرت تقارير الأسبوع الماضي أن التضخم يستقر، ما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2321.11 دولار للأونصة، بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2335.30 دولار للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات الجمعة. ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي بنوك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي بعض الضعف في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن سوق العمل يفقد زخمه ويبقي آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر قائمة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 68 بالمئة خفض الفائدة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات بنحو 63 بالمئة قبل بيانات أسعار المنتجين الخميس الماضي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.13 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 889.21 دولار.