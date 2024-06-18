الحصيلة 7 مصابين.. تفاصيل سقوط أسانسير في البدرشين

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل واقعة سقوط أسانسير من الطابق التاسع بالبدرشين، وتبين أن الأسانسير سقط نتيجة الحمولة الزائدة أثناء استقلاله 7 أشخاص من أسرة واحدة مما تسبب في إصابتهم جميعا.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من أسرة واحدة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من الطابق التاسع نتيجة الحمولة الزائدة، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

القبض على حلاق تحرش بطفلة في مدخل عقار بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط حلاق "له معلومات جنائية مسجلة" لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض طفلة للتحرش على يد حلاق "له معلومات جنائية مسجلة" داخل عقار بدائرة القسم.

وتبين من التحريات، أن الحادث وقع عندما كانت الطفلة تقوم بشراء بعض المشتريات بصحبة والدها، حيث دخل المتهم العقار خلفها، وقام بإغلاق الباب والتحرش بها قبل أن يلوذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مسجل خطر يقتل سيدة بطلق ناري في الشرابية

شهدت منطقة الشرابية بالقاهرة، جريمة قتل بشعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، عندما أقدم مسجل خطر على قتل ربة منزل باستخدام سلاح ناري بسبب خلافات بينهما، وفر هاربا.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة ربة منزل تبلغ من العمر 19 عامًا، جثة هامدة بطلق ناري، وعلى الفور توجهت قوة من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وأن وراء الجريمة مسجل خطر يدعى "حسام".

وكشفت التحريات أن مسجل خطر يدعى حسام وشهرته “عشة”، أطلق رصاصة على الضحية "بسنت محمد"، 19 عاما، متزوجة ولديها طفلة، وفر هاربا.



وذكرت التحريات أن مشاجرة وقعت بين والدة المجني عليها والقاتل، وعلى إثرها اقتحم المتهم حجرة المجني عليها وأطلق رصاصة على ابنتها وبجوارها طفلتها التي تبلغ من العمر شهرا، وتوفيت في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.