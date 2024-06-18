الثلاثاء 18 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024.. موعد مباراة تركيا وجورجيا

جورجيا وتركيا
جورجيا وتركيا

يستعد المنتخب التركي لمواجهة مدوية أمام نظيره الجورجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

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وتستضيف ألمانيا منافسات النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا، والتي تشهد إثارة وقوة في افتتاحها.

موعد مباراة تركيا وجورجيا

تنطلق مواجهة المنتخب التركي أمام نظيره الجورجي في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي يستضيفها ملعب سيجنال إيدون بارك.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا وجورجيا

تُنقل مواجهة المنتخب التركي والجورجي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.
الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي حقق بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو” 2020، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح.

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