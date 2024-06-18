موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملف الخسارة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز بالجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وكان الزمالك قد خسر من المصري بهدفين لهدف مساء الاثنين في لقاء شهد جدلا كبيرا على المستوى التحكيمي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو، على ملعب المقاولون العرب، الجمعة المقبل، ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني عشر في منافسات الدوري المصري وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس التليفزيونية.

وتعد مباراة فاركو هي البروفة الأخيرة للزمالك قبل ديربي القاهرة أمام الأهلي في الدوري الممتاز المقررة إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري المصري.

وخاض الزمالك 19 مباراة فقط حتى الآن في الدوري المصري، أقل بـ7 مباريات من الجونة والإسماعيلي والبنك الأهلي، أكثر الأندية لعبًا هذا الموسم.