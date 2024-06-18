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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القنوات الناقلة لموقعة البرتغال والتشيك باليورو

البرتغال
البرتغال

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب البرتغالي بنظيره التشيكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

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يورو 2024.. موعد مباراة البرتغال والتشيك


وانطلقت مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، الجمعة الماضي، حيث استطاع المنتخب الألماني تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك

تُنقل مواجهة المنتخب البرتغال أمام نظيره التشيكي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال السنوات الطويلة الماضية.
ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره التشيكي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ريد بول آرينا لايبزيج.
الجدير بالذكر أن المنتخب الألماني، نجح في تحقيق لقب اليورو في 2016، بعدما فاز على نظيره الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

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