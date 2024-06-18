الثلاثاء 18 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو 2024.. موعد مباراة البرتغال والتشيك

التشيك والبرتغال
التشيك والبرتغال

تتواصل الإثارة والمتعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعد المواجهات القوية التي لُعبت خلال الأيام القليلة الماضية.

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مابولولو أبرز غيابات الاتحاد السكندري أمام الأهلي


وكانت مسابقة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، حيث نجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
ويرغب المنتخب البرتغالي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز على نظيره التشيكي، حيث يرغب الدون في تكرار سيناريو 2016، بعدما توج بلقب اليورو على حساب فرنسا.
وتبحث البرتغال عن انطلاقة قوية خلال منافسات يورو 2024 بألمانيا الحالية، والتي ترغب في حصد لقبها.

موعد مباراة البرتغال والتشيك

تنطلق مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره التشيكي في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ريد بول آرينا لايبزيج.

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