ثاني أيام التشريق.. أبرز أعمال الحاج في اليوم الثالت من عيد الأضحى

يوافق اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وثاني أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، والمرتبط بأعمال محددة للحاج خلال أدائه لمناسب الحج.

وأوضح الأزهر عبر بوابته الإلكترونية أهم أعمال اليوم الثاني من أيام التشريق وهي:

يلزم الحاج المبيت بمِنى هذه الليلة.

بعد الظهر يرمى الحاج الجمرات الثلاث ويفعل كما فعل فى اليوم الحادى عشر فترمى بعد الظهر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

يقف الحاج للدعاء بعد الصغرى والوسطى.

بعد الانتهاء من الرمي إن أراد أن يتعجل فى السفر جاز له ذلك.

ولفت الأزهر إلى أن الحاج الذي ينوي التعجل، فيلزمه الانصراف من منى قبل غروب الشمس ويطوف طواف الوداع.

فيما أكد الأزهر أن التأخر للحاج أفضل لقول الله تعالى "فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى" كما أن التأخر أفضل لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنيل فضيلة الرمى.

وأضاف الأزهر، أن الحاج الذي يمكنه أن يصلي أثناء بقائه في مِنى أيام التشريق في مسجد الخيف كان أفضل له، مرجعًا السبب لأن "صلى فى مسجد الخيف سبعون نبياً".