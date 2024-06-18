موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة قوية ومثيرة، تجمع الاتحاد السكندري بنظيره الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم.



ويبحث الأهلي عن الفوز بالمباراة من أجل الزحف نحو قمة مسابقة الدوري الممتاز، بينما يرغب طارق العشري، المدير الفني لسيد البلد في إحداث مفاجأة وتحقيق الفوز على المارد الأحمر.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي

تنطلق مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي يشهده ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي

تُنقل مواجهة الاتحاد السكندري أمام الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد36 نقطة، حيث خاض 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً تلقت شباكه 17 هدفاً.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 32.

