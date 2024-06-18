روسيا تعرب عن امتنانها لكوريا الشمالية لدعمها للعملية العسكرية في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تقدر دعم كوريا الشمالية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال بوتين في مقالته لصحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية، المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت: "إننا نقدر بشدة دعم كوريا الديمقراطية الثابت للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتضامنها معنا في المسائل الدولية الرئيسية واستعدادها للدفاع عن أولوياتنا ووجهات نظرنا المشتركة داخل الأمم المتحدة".

وأضاف أن روسيا وكوريا الشمالية ستعملان معًا على بناء البنية الأمنية في أوراسيا، ومواجهة العقوبات الغربية، وإنشاء أنظمة معاملات مستقلة.

وتابع:"نحن على استعداد للعمل معًا بشكل وثيق لتحقيق المزيد من الديمقراطية والاستقرار في العلاقات الدولية. وللقيام بذلك، سنعمل على تطوير آليات تجارية بديلة وتسويات متبادلة لا يسيطر عليها الغرب، ونعارض بشكل مشترك القيود الأحادية غير المشروعة، ونشكل بنية التجارة المتساوية والمتساوية"، مشيرا إلى الأمن غير القابل للتجزئة في أوراسيا.