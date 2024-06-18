قدّم الآن| مدارس مصر المتكاملة "حكومية ذكية"

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مزايا مدارس مصر المتكاملة للغات وما يميّزها عن المدارس الرسمية للغات أو “التجريبية” .

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في الصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في مدارس مصر المتكاملة للعام الدراسي 2024-2025.

وسمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتقديم في مدارس مصر المتكاملة بداية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

ويتاح التقديم إلكترونيًا عبر رابط خاص في مدارس مصر المتكاملة للمرحلة الأولى من رياض الأطفال حتى 30 يونيو الجاري.

مزايا مدارس مصر المتكاملة

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أهم مميزات مدارس مصر المتكاملة.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس مصر المتكاملة للغات تعد مدارس حكومية ذكية، وتعد متطورة عن المدارس الرسمية للغات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس مصر المتكاملة تواكب التطورات العالمية للثورة الصناعية الرابعة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس مصر المتكاملة تهدف إلى خلق جيل متميز وقادر على مواكبة التغيرات العالمية، فى ضوء رؤية مصر 2030.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مدارس مصر المتكاملة تطبّق القيم والمهارات الحياتية عمليًا، وتقلل الوقت النسبي لاختبارات نصف ونهاية العام.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس مصر المتكاملة تعمل على التركيز على تنمية مهارات البحث والعمل الجماعي.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مدارس مصر المتكاملة تتميز بتطبيق نظام اليوم الكامل للطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مدارس مصر المتكاملة تتميز بتطبيق وتنفيذ المناهج وفقا للمعايير الدولية، والتعليم القائم على الإبداع.

واستطرد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام الدراسة في مدارس مصر المتكاملة يعتمد على تخصيص 80 في المائة للأنشطة و20 في المائة للاختبارات.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تلك المدارس تركز على تعليم الأقران وبناء شخصية الطالب، فضلا عن أن مصروفاتها الدراسية تتناسب مع الأسر متوسطة الدخل.

رابط تقديم مدارس مصر المتكاملة 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا رسميا للتقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024 للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1 فقط.

وتشمل فروع مدارس مصر المتكاملة أماكن: زهراء مدينة نصر، والمنصورة، والزيتون، وشبين الكوم في المنوفية.

ويمكنك التقديم لابنك في المرحلة الأولى من رياض الأطفال في مدارس مصر المتكاملة 2024 بمختلف الفروع (من هنا)