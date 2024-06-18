عامل يشرع في قتل شقيقه بمساعدة نجله بالعسيرات

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة عائلية إثر حدوث مشادة كلامية بسبب رش المياه نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد السادس من العمر بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه كسر بالجمجمة تعدى عليه شقيقه بمساعدة نجله بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "حفني . ي . ح . م" 55 سمة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وإشتباه كسر بالجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "شقيق الطرف الأول حسين . ي . ح . م" 60 سنة عامل ونجله "محمد . ح . ي . ح" 19 سنة طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [ عصا شوم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالعصا المضبوطه بحوزته على أثر حدوث مشاده كلاميه بسبب قيام الطرف الثاني برش المياه أمام منزل الطرف الأول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وفي سياق آخر استقبل مستشفى العسيرات المركزي مزارع في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسرى تعدى عليه نجل عمومته عامل زراعي بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات على ملكية منزل اشتراه المصاب من المتهم وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول "أحمد . ا . م . ا" 50 سنة مزراع مصابا بطلق ناري بالقدم اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال نجل المصاب "محمد . ا . ا . م" 26 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية إتهم نجل عمومته "أحمد . م . ا . م" 26 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية بالتعدي على والده وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف علي ملكية منزل قام المصاب بشرائه من المتهم، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .