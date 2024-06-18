إصابة طفلين في مشاجرة بسبب الاستحمام بنهر النيل بسوهاج

شهد قسم ثان سوهاج، وقوع مشاجرة بين طفلين كل منهما في الثالثة عشرة من عمره يقيمان بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بسبب خلافات على أسبقية الاستحمام في نهر النيل بدائرة القسم نتج عنها إصابة الأول بجرح قطعي خلف الأذن اليسرى وإصابة الثاني بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب دائرة القسم .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول الطفل "محمود . م . م" 13 سنة طالب ومقيم مركز أخميم مصاباً بجرح قطعي خلف الأذن اليسرى

وطرف ثان الطفل "علي . م . ع . ح" 13 سنة طالب ومقيم بذات الناحية مصاباً بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابته بقطعة من الزجاج على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب أسبقية الاستحمام بنهر النيل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 3 عمال برش خرطوش متفرق بالجسم طرف أول وإصابة سائق بجرح رضي بفروة الرأس طرف ثان وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة والبلينا المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ع . ف . ب" 31 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيسر والذراع الأيسر ونجلي عمومته "بدار . ر . ع . ع" 26 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالبطن والذراع الأيمن و"شهاب . ع . ع . ع" 28 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالبطن والذراع الأيمن وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وطرف ثان "محمود . ا . ع . ا" 48 سنة سائق مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ونجل عمومته "عبد الله . م . ب . ا" 28 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية.



وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول والثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .