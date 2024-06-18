إصابة مدرس برش خرطوش في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنشأة

أصيب مدرس يبلغ من العمر 42 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عصام . ح . م . ع" 42 سنة مدرس مصاباً برش خرطوش بالساقين وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"خالد . ع . ا . ح" 33 سنة مزارع.

وطرف ثان "محمد . ا . م . ا" 34 سنة موظف ونجل عمه "محمد . م . م . ا" 54 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بنشوب حريق في حوش بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملحق بمنزل ملك "خالد . ث . ا . ف" 60 سنة مدرس يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك الحوش بمضمون قرر ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالحوش ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .