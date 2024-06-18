مدرب الريال السابق : أتوقع تجربة مميزة لـ مبابي مع الملكي

تحدث جوس هيدينك المدير الفني لمنتخب هولندا وفرق ريال مدريد وتشيلسي السابق ، عن تجربة كيليان مبابي نجم فرنسا الاحترافية الجديدة مع الفريق الملكي.

وقال خلال تصريحات إعلامية

كيليان مبابي سيكون لاعب مثمر بشكل كبير مع ريال مدريد وسيكون صفقة رائعة للنادي الملكي وانا على تواصل حتى الان مع هذا اللاعب الرائع.. وانتقال مبابي للريال امر رائع لأنه لاعب شاب وفريق ريال مدريد سيتطور على المستوى الجماعي

سيكون امر صعب على صديقي المدرب كارلو انشيلوتي تحديد التشكيلة الاساسية لفريق ريال مدريد في الموسم المقبل في ظل تواجد هذا الكم من اللاعبين الرائعين على مستوى الخط الهجومى ولكن أنشيلوتي يستطيع ان ينظم هذا الامر لان اللاعبين الكبار يستطيعون اللعب في اي مركز مع الفريق

لدي احترام لبعض المدربين الذين هم دائما في القمة وقدموا الكثير ابرزهم جوارديولا و كارلو انشيلوتي وهو على المستوى التدريبي والشخصي رائع لانه يستطيع ان يحل مشاكل لاعبيه وليس فقط يدربهم

اللاعبون المبدعون هم من يقودوا فرقهم للفوز ابرزهم كيفين دي بروين و محمد صلاح ..واتوقع ان نرى لاعبين مثيرين للاهتمام في اليورو وقد يكون لكيليان مبابي نصيب من حصد لقب افضل لاعب في امم اوروبا الحالية والعالم ايضًا.