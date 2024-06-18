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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو ٢٠٢٤ .. منتخب فرنسا يستهل مشواره بفوز مثير على النمسا

بوابة الوفد الإلكترونية

استهل منتخب فرنسا مشواره في بطولة كاس الأمم الأوروبية المقامة فعالياتها بدوله المانيا بالفوز بهدف من دون رد على نظيره النمسا خلال اللقاء الذي اغقيم بينهما مساء الإثنين لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

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جاء الهدف بالنيران الصديقة عبر اللاعب ماكسيمليان ووبر الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة ٣٨، ليحصد منتخب فرنسا أول ثلاث نقاط له في مجموعة.

ومثل الديوك خلال اللقاء كل من..
حراسة المرمى: مايك ماينان.
الدفاع: جول كوندي، أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.
الوسط: أنطوان جريزمان، نجولو كانتي، أدريان رابيو.
الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، تورام.

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