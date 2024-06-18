وكيل صحة قنا يتابع رفع درجة الإستعداد القصوي بمستشفي الصدر

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة متابعة داخل مستشفي الصدر بمدينة قنا للإطمئنان علي رفع درجة الإستعداد داخل المستشفي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، رافقه في المرور كلاً الدكتور عبد الله حمدي مدير إدارة المستشفيات والقائم بتسيير أعمال مدير عام الطب العلاجي، الدكتور خالد همام مدير الإدارة الصحية بقنا، والدكتورة كريستين فتحي عضو فريق العلاجي.

وتابع وكيل صحة قنا، تواجد القوي البشرية الفعلي خلال الفترات الصباحية والمسائية وفقاً لجدول النوبتجيات المعلنة والتأكد من تشغيل المولدات الكهربائية وشبكة الأكسجين بكفاءة.

وحرص على متابعة رفع درجة الإستعداد القصوي داخل أقسام المستشفي وتأهب الفرق الطبية لإستقبال أي حالات قد ترد إلي المستشفي، موجهاً بسرعة التعامل مع الحالات المرضية وإجراء الفحوصات اللازمة لها وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي اللازم لها مع الحرص علي توافر الأدوية و مستلزمات الطوارئ بكميات كافية.

وأضاف الدكتور محمد، إلى إستمرار جولات المتابعة علي كافة منافذ الخدمة الصحية خلال العيد للتأكد من تقديمها الخدمات العلاجية والوقائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

فريق الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة يتابعان الخدمات الطبية بوحدات مركز بدشنا

ووجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا فريق الرعاية الأساسية وفريق الأمومة والطفولة بالمديرية بمتابعة منافذ الرعاية الأساسية بمركز دشنا للتأكد من تقديمها الخدمات اللازمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأوضح الدكتور محمد، أن الفريق الذي ضم الدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية وأعضاء الرعاية الأساسية الدكتورة نعمة الله طه حسين ، الدكتورة أسماء احمد محمد قد تفقدوا مركز رعاية الطفل بدشنا ، ووحدة أبومناع قبلي والتي تُعد ضمن وحدات التطوير بالمركز.

وتابع الفريق تشغيل الإستقبال وتواجد الأطقم الطبية بالوحدات وتوافر كافة أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وأضاف بدران، أن فريق المتابعة قد تفقد منفذ الألبان للتأكد من توافر الألبان المقررة للأطفال الرضع وتوافر رصيد كافي منها وصرفها للمستحقين من المواطنين وفق القواعد المقررة لذلك.

وأشار بدران، إلى متابعة عدد من وحدات وحدات التطوير وتشغيلها علي مدار اليوم ودعمها بالفرق الطبية اللازمة وتقديمها الخدمات الوقائية بصورة منتظمة.

وأوضح الدكتور محمد بدران، أن خطة المديرة خلال العيد تشمل تشغيل عدد كبير من الفرق الطبية المتنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة بالأماكن العامة والمتنزهات التي يتردد عليها المواطنين بهدف وصول خدمات تلك المبادرات لهم مع إننشار لفرق التواصل المجتمعي والرائدات الريفيات بتلك الأماكن لتوعية المواطنين عن أمراض الصيف والتغذية السليمة وأهمية ارتداء الكمامات خلال تلك التجمعات.

يأتي هذا وفق توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ بالمرور المكثف علي منافذ الرعاية الأساسية خلال الأعياد.