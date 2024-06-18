إقبال كبير على زيارة حدائق الرى بالقناطر الخيرية| صور

في ثاني أيام عيد الأضحي..

شهدت حدائق الرى بالقناطر الخيرية، إقبالاً كبيراً من الزوار للإحتفال بعيد الأضحى المبارك بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق والتى تفتح أبوابها أمام الزوار إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً .

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات إستعداداً للعيد .

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قد تفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث هنأ المحافظ المواطنين والشباب والأطفال من زوار الحدائق بمناسبة الاحتفال بالعيد، وقام المحافظ بتوزيع الورود والهدايا على زوار الحدائق.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات، لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد، حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة.

وكلف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية؛ للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء أجازة العيد، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز.

كما وجه بالتأكيد على استمرار عمل فروع شركات الجملة طوال أجازة العيد لصرف المواد التموينية للبقالين، والتنسيق مع شركات توريد المواد البترولية وأسطوانات الغاز لمتابعة الكميات الواردة من المواد البترولية لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

من ناحية أخرى تفقد محافظ القليوبية عددا من المجازر خلال الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لمتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد.