القليوبية تشهد إقبالا كبيراً على حمامات السباحة في ثانى أيام عيد الأضحى

شهدت حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا من المترددين فى إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لإدخال البهجة والسرور على الأطفال، و الأعضاء والمترددين، ضمن الدور المجتمعي الذي تقدمة مراكز الشباب تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن فعاليات العيد أحلى بمراكز شباب القليوبية تتضمن تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا بالقرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات سباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تولي اهتماما كبيرا بحمامات السباحة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، خاصة خلال الأعياد الرسمية وذلك نظرا للاقبال الشديد من الأعضاء و المترددين على حمامات السباحة خلال تلك الفترة وتقوم بالمتابعة المستمرة حفاظا على سلامة وحياة المواطنين .

الجدير بالذكر أن مراكز الشباب تفتح أبوابها للمترددين لإدخال البهجة والسعادة والإستفادة من الخدمات والأنشطة التى تقدمها المراكز خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.