جالية العالم العربي في ايطاليا والرابطة الطبية الأوروبية يبعثون التهاني للشعوب العربية لحلول عيد الأضحى المبارك

ويكشفون آخر الإحصائيات الطبية في غزة..









هنأ الدكتور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وخبير الصحة العالمية، جميع الشعوب العربية بحلول عيد الاضحى المبارك .

وقال "عودة"، "كل عام وانتم بخير اعاده الله عليكم باليمن والبركات ونستمر بالتضامن مع جميع الشعوب العربية و اطفال ونساء فلسطين، السودان، سوريا ،صوماليا،العراق، اليمن،ليبيا،تونس ،لبنان و ان شاء الله ينهي الازمات الصحية و الإنسانية ".

كما بعث بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نائب رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) و منسق اذاعة كوماي الدولية السيد الدودي تلواني من المسجد الكبير إلى جميع الأمة الإسلامية و العربية و الى جميع الجاليات العربية في ايطاليا و اوروبا بأسم المجلس الإداري كوماي.

ونشرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية؛ اخر احصائيات للكارثة الصحية والإنسانية لأطفال فلسطين، حيث يطالب البروفيسور فؤاد عودة؛ باستمرار بوقف النار و بعث مساعدات طبية وإنسانية فورية لعلاج وإنقاذ الجرحى والأطفال والنساء في فلسطين.

وذكر الدكتور فؤاد عودة، آخر احصائيات من ممثلي الرابطة الطبية الاوربية الشرق اوسطية الدولية في فلسطين.

وجاءت كالتالي:-



15,694 طفل قتلهم الاحتلال.

نحو 34,000 طفل أصيبوا.

3,600 طفل مفقود تحت الأنقاض.

نحو 1,500 طفل فقدوا أطرافهم أو عيونهم أو بعاهة مستدامة بسبب الإصابة.

مالا يقل عن 200 طفل مختطف لدى الاحتلال.

17,000 طفل أصبحوا أيتام، 3% منهم فقدوا كلا الوالدين.

أكثر من 700,000 طفل نزحوا قسرا عن أماكن سكناهم.

نحو 650,000 طفل فقدوا منازلهم بعد أن دمرها الاحتلال.

625,000 طفل أجبرهم العدوان على ترك مقاعد الدراسة، وضياع العام الدراسي.

98% من أطفال غزة لا يجدون مياه صالحة للشرب، ويعتمدون على أقل من 3 لترات مياه يوميا.

3,500 طفل مصاب بمرض مزمن، معرضين للموت بسبب سوء التغذية وعدم توفر العناية الطبية اللازمة.

60,000 جنين في بطون أمهاتهم، معرضين للإجهاض والموت أو لتشوهات خلقية بسبب تأثيرات القنابل والمتفجرات.

نحو 40,000 طفل رضيع لم يحصلوا على التطعيمات واللقاحات اللازمة بشكل منتظم.

82,000 طفل ظهرت عليهم أعراض سوء التغذية، 35% منهم يعانون أعراض حادة.

33 طفل فقدوا حياتهم بسبب المجاعة وسوء التغذية.

450,000 طفل معرضين للإصابة بسرطان الصدر وأمراض الجهاز التنفسي، بسبب الاعتماد على حرق مخلفات الركام لإعداد الطعام.

جميع أطفال غزة معرضين للإصابة بالأوبئة والأمراض المعدية، بسبب إنعدام مقومات النظافة الشخصية والاكتظاظ في مناطق النزوح والإيواء.

جميع أطفال غزة يعانون صدمات نفسية ومشكلات سلوكية كالخوف والقلق والاكتئاب بسبب العدوان.

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