مركز شباب كوم أشفين بالقليوبية يقدم عروض فنية وألعاب ترفيهية

إنطلقت اليوم فاعليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب" في ثاني يوم على التوالى للإحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك من مركز شباب كوم أشفين التابع لإدارة شباب قليوب لاستقبال الأطفال والشباب و الأهالي، تحت رعاية و توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



شملت الإحتفالية عروض التنورة، والماسكات وفقرة الأرجوز والساحر والرجل العملاق والعرائس المتحركة و الغوريلا ،و الباندا العملاقه، والديچي في جو من الفرح والسعاده والسرور، وتوزيع الهدايا على الاطفال المشاركين في الاحتفال.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترردين للاستمتاع بكافة الأنشطة المتاحة بالمراكز والتي تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الاطفال وصالات البلياردو وتنس الطاولة والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ، كما أشار إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب القلوبية تتضمن عروض فنية و رياضية و مسابقات ثقافية و ترفيهية و توزيع جوائز على المشاركين احتفالا بالعيد .



جدير بالذكر أن الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى إلى تقديم فقرات وأنشطة متنوعة تناسب كافة الفئات والاعمار، تحقيقا لسياسة وإستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمة المجتمعية، وبناء الشخصية المصرية السوية القادرة على قيادة المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة .