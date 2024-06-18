رفع حالة الطوارئ بجنوب سيناء لمواجهة التقلبات الجوية

تشهد محافظة جنوب سيناء، موجة شديدة الحرارة، ونشاط الرياح على فترات متقطعة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات لمواجهة التقلبات الجوية بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار على بعض المناطق بالمحافظة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن تعرض مدن المحافظة لموجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها وقت الظهيرة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة إلى 40 %.

وتشهد نشاط الرياح على فترات متقطعة وتجاوزت سرعتها الـ 38 كيلو متر في الساعة على المناطق الساحلية مما يحد من شدة حرارة الطقس.

وأوضح أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، وتجهيز المعدات الثقيلة للتحرك الفوري حال حدوث أي طوارئ بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتساقط أمطار على بعض المناطق بالمحافظة.

وأكد أن كافة الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية والرادارات على طول الرئيسية والدولية، وتحذير مرتادي الطرق باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة، والحد من السرعة نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملة، والتأكد من جاهزيتها للتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار.

دراجات الحرارة بجنوب سيناء

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 37 والصغرى 25، وفي مدينة رأس سدر العظمى 36 والصغرى 25، وفي مدينة طابا العظمى 39 والصغرى 26، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 32 والصغرى 17، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 42 والصغرى 30 درجة.