متابعة الإنضباط الإداري بمنافذ الخدمة الصحية بقنا خلال عيد الأضحى

كلف الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين، فريق التفتيش المالي والإداري بالمديرية بتنفيذ مراجعة لعدد من منافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والفرق المعاونة بتلك المنافذ وتقديمهم الخدمة الصحية اللازمة للمرضي المترددين خلال أيام العيد.

وأكد بدران، أن الفريق بقيادة جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية وبمعاونة مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالإدارات والمستشفيات، قد تابع مستوي الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية بمستشفي فرشوط المركزي ، مركز رعاية الطفل بمركز فرشوط ، الوحدة الصحية بقرية القبيبة ، الوحدة الصحية بقرية رفاعة ، الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر ووحدة الطواب بمركز قوص.

وأشار بدران، إلي مراجعة الفريق لملفات الوحدات وتردد المواطنين علي تلك الأماكن ، ومدي تقديم المبادرات الرئاسية المختلفة للمواطنين والتسجيل الصحيح لتلك الخدمات.

وتابع الفريق خلال المرور تواجد الفريق الطبي بالوحدات والذي تبين تَغَيُب بعض منهم وتم تحويلهم الي التحقيق العاجل لتقصيرهم في عملهم.

وأشار الدكتور محمد بدران، إلى خطة المديرية خلال أيام العيد والتي شملت متابعة الإنضباط للفرق الطبية والتواجد الفعلي للقائمين علي تقديم الرعاية اللازمة سوءاً بالوحدات الصحية أو بالمستشفيات مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المنافذ وعمل تقارير متابعة لتلك المنافذ بهدف الوقوف الصحيح علي الخدمة المقدمة للمواطنين علي مدار الساعة.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة التأكد من الإنضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية بمواقعها خلال العيد .

فريق الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة يتابعان الخدمات الطبية بوحدات مركز بدشنا

ووجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الرعاية الأساسية وفريق الأمومة والطفولة بالمديرية بمتابعة منافذ الرعاية الأساسية بمركز دشنا للتأكد من تقديمها الخدمات اللازمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور محمد، أن الفريق الذي ضم الدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية وأعضاء الرعاية الأساسية الدكتورة نعمة الله طه حسين ، الدكتورة أسماء احمد محمد قد تفقدوا مركز رعاية الطفل بدشنا ، ووحدة أبومناع قبلي والتي تُعد ضمن وحدات التطوير بالمركز.

حيث تابع الفريق تشغيل الإستقبال وتواجد الأطقم الطبية بالوحدات وتوافر كافة أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وأضاف بدران أن فريق المتابعة قد تفقد منفذ الألبان للتأكد من توافر الألبان المقررة للأطفال الرضع وتوافر رصيد كافي منها وصرفها للمستحقين من المواطنين وفق القواعد المقررة لذلك.

وأشار بدران إلي متابعة عدد من وحدات وحدات التطوير وتشغيلها علي مدار اليوم ودعمها بالفرق الطبية اللازمة وتقديمها الخدمات الوقائية بصورة منتظمة.

هذا وأوضح الدكتور محمد بدران أن خطة المديرة خلال العيد تشمل تشغيل عدد كبير من الفرق الطبية المتنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة بالأماكن العامة والمتنزهات التي يتردد عليها المواطنين بهدف وصول خدمات تلك المبادرات لهم مع إننشار لفرق التواصل المجتمعي والرائدات الريفيات بتلك الأماكن لتوعية المواطنين عن أمراض الصيف والتغذية السليمة وأهمية ارتداء الكمامات خلال تلك التجمعات.

يأتي هذا وفق توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ بالمرور المكثف علي منافذ الرعاية الأساسية خلال الأعياد.