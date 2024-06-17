تطهير خطوط وغرف الصرف الصحي بالثلاثينى في الإسماعيلية

تستمر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، في حملة تطهير وتعقيم خطوط ومطابق وغرف الصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لخطتها الدورية والخطة الاستثنائية والتي تضعها خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الغرف والحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة العمر الافتراضي طبقا للحاجة إليها.بناء على توجيهات اللؤاء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

وقامت إدارة تطهير خطوط ومطابق وغرف الصرف الصحي لـشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة برفع كفاءة وتطهير وتسليك بالغطاس والمعدات لشارع الثلاثينى أكبر شوارع الإسماعيلية وشارع عبدالحكيم عامر وذلك للقضاء على مشكلة الطفح المستمر للمنطقة التي تعاني منها منذ اول ايام عيد الأضحى بسبب الزبح ومحلات الجزارة ، وذلك بإشراف مباشر من رئاسة الشركة بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة واللواء عبدالحميد عصمت رئيس محافظات القناة

وأضاف اللؤاء عبدالحميد عصمت، أن الهدف من خطة التطهير والتعقيم الدورية لشبكات الصرف الصحي منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وتجنب حدوث طفوحات بالشوارع ناجمة عن وجود انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا لسوء استخدام بعض المواطنين.وخاصة فى ايام العيد

وأشار عصمت، إلى أنه تتم أعمال التطهير باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى والكباش، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى وضمان وصول مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات رفع الصرف الصحى وإزالة جميع الرواسب بشبكات الصرف الصحى لمنع وتقليل طفح الصرف الصحى.فى جميع الشوارع