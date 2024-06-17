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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورو ٢٠٢٤ .. منتخب فرنسا يتقدم على النمسا في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم منتخب فرنسا على نظيره النمسا بهدف من دون رد خلال الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو ٢٠٢٤ التي تستضيف دولة ألمانيا فعالياتها.

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الأهلي ينهي استعداداته لملاقاة الاتحاد بالدوري

جاء الهدف بالنيران الصديقة عبر اللاعب ماكسيمليان ووبر الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة ٣٨.

ومثل فرنسا في الشوط الأول كل من..

حراسة المرمى: مايك ماينان.
الدفاع: جول كوندي، أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.
الوسط: أنطوان جريزمان، نجولو كانتي، أدريان رابيو.
الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، تورام.

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