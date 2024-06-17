مراكز شباب جنوب سيناء تحتفل بمبادرة "العيد أحلى "

استقبلت مراكز الشباب جنوب سيناء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، النشء والشباب والرواد، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية، والتي يجري تنظيمها في إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

وأشار محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن مراكز الشباب على مستوى كافة مدن المحافظة تشهد توافد كبير من الرواد والمواطنين بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، والعديد من الفقرات والبرامج والأنشطة.



وأنه يجري تنظيم فقرات ترويحية وفنية واستعراضية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وممارسة الرواد والأعضاء للخدمات التي تتوافر بالمراكز، إضافة إلى نزول حمامات السباحة، والاستمتاع بالملاهي والألعاب الترفيهية، وممارسة ألعاب تنس الطاولة، والبلياردو، وكرة القدم، وألعاب إلكترونية.

كما أكد “ ةكيل الوزارة ”على استمرار فتح مراكز الشباب على مستوى 8 إدارة فرعية بالمحافظة أمام النشء والشباب والمواطنين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات لهم.

كما أنه يجري تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" للعام الثالث على التوالي بالمحافظة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.