أفضل 10 أطعمة ومنتجات غذائية مفيدة للأوعية الدموية والقلب

قام الخبراء بتجميع قائمة من الأطعمة والمنتجات الغذائية التي تساعد على تقوية القلب وإطالة عمر خدمته، وللحفاظ على صحة عضلة القلب، من الضروري تناول الحبوب - على وجه الخصوص، الشوفان والشعير، وتحتوي حبوبها على الكثير من بيتا جلوكان، مما يساعد الجسم على إنتاج الأنسولين لإزالة السكر الزائد، مما يهدد الأوعية بفقدان المرونة في أنسجتها.

أطعمة تعزز صحة القلب

يوصى أيضا بتناول الأسماك الدهنية، على الأقل نفس الرنجة، وتحتوي الأسماك على اليود والكالسيوم وفيتامين د والعديد من المواد القيمة الأخرى لعضلة القلب، وتناول الأسماك الدهنية لا يسمح لعضلة القلب بالتآكل بسرعة.

الأفوكادو والزيتون مفيدان للغاية للقلب، وهما مصادر للأحماض الدهنية النباتية القيمة والممتصة جيدا، وصديق قلب آخر هو البنجر، فهو يجعل الدورة الدموية محمية بشكل أفضل من العملية السلبية لتصلب الأنسجة الوعائية، وكذلك من زيادة ضغط الدم والاضطرابات الأخرى في نظام القلب.

الخضروات الورقية في شكل نباتات سلطة مختلفة، سبانخ، ينصح الأطباء بتناول الطعام كل يوم. تحتوي نفس السبانخ على حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي لها تأثير مفيد على جدران الأوعية الدموية وتكوين الدم.

وجميع الخضروات الورقية الخضراء لها تأثير موسع للأوعية، وبالتالي تحمي الشخص من ارتفاع ضغط الدم. المكسرات والبذور لها خصائص مماثلة.

ستساعد منتجات الألبان أيضا على جعل القلب أكثر صحة - يساعد استخدامها على استقرار ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أفضل المنتجات للحماية من ارتفاع ضغط الدم هو البقوليات، المشبعة بالألياف التي تنظف من الكوليسترول الزائد.

أعراض أمراض القلب في الأوعية الدموية



مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب، ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب.

ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين، ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية.

قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر، بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.