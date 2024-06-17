الحلويات تهدد بالإصابة بالسرطان وأمراض الكبد في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

يحذر الأطباء من إن تناول الحلويات باستمرار، محفوفًا بتطور عدد من الاضطرابات الخطيرة في الجسم، وهذا المنتجات التي تحتوي على الكثير من الدهون والدقيق والمواد المضافة للكعك وجميع أنواع الحلويات تقريبا مع حشوات في شكل كريم.

أضرار الحلويات على الكبد

وقالت القائمة بأعمال رئيسة وزارة الصحة الأوكرانية أوليانا سوبرون إن تناول الحلويات كل يوم ضار للغاية وفقا لها، يمكنك تناول الحلويات مرة واحدة فقط في الأسبوع. في شكله الطبيعي، يحتوي السكر أيضا على الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان، واستهلاك الحلويات الجاهزة يمكن أن يزيد بشكل كبير من العبء على الجسم المرتبط بالحاجة إلى معالجة السكر، شارك رأي وزير الصحة بالإنابة.

أكدت سوبرون أن النكهة السخية مع طعام السكر هي مصدر للسعرات الحرارية "الفارغة"، والتي لا تحقق أي فوائد صحية على الإطلاق، ولكن في الوقت نفسه تزيد بشكل كبير من خطر الوزن الزائد - لذلك من الضروري تقليل عدد المنتجات التي تحتوي على السكر في نظامك الغذائي.

ومن الأفضل استبدال الحلويات من المتجر بالشوكولاتة السوداء والمكسرات والعسل والفواكه المجففة ويمكن أن تلبي الحاجة إلى الحلويات، وكذلك الحصول على الفيتامينات والعناصر النزرة المفيدة الأخرى الموجودة في هذه المنتجات.

وصفت أوليانا سوبرون مزيج السكر والدقيق الأبيض والزبدة والدهون غير المشبعة بأنه الأكثر خطورة على صحة الإنسان - وهي مجموعة نموذجية في الكعك المشتراة ومنتجات دقيق الحلوى.

وتزيد هذه الحلويات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والتسوس وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطان.

وأشارت المتخصصة إلى أن الصودا والزبادي المنكه والكعك والكعك وملفات تعريف الارتباط ضارة بشكل خاص.

تذكر أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يجب ألا يتجاوز الاستهلاك اليومي للسكر 50 جراما.

أمراض الكبد



الكبد عضو يوجد تحت القفص الصدري في الجانب الأيمن من البطن ويمكن أن يصل وزنه إلى 4 أرطال (1.8 كيلوغرام) والكبد ضروري للمساعدة على هضم الطعام، وتخليص الجسم من الفضلات، وإنتاج مواد تُسمى عوامل التخثر تحافظ على تدفق الدم بشكل سليم، فضلاً عن مهام أخرى.

يمكن أن ينتقل مرض الكبد عبر أفراد العائلة، وحينها يُسمى وراثيًا كما يمكن أن يسبب أي شيء يضر الكبد مشكلاتٍ في الكبد، بما في ذلك الفيروسات، وتعاطي الكحول، والسُمنة.