توافد المواطنين على منطقة حمام موسي السياحية بجنوب سيناء

شهدت منطقة حمام موسى السياحية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إقبالًا كبيرة من المواطنين منذ الصباح الباكر.

وقال علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، إن المواطنين ورواد المدينة يحرصون على زيارة واحة حمام موسى بداية من بعد صلاة الفجر مباشرة، و يتوافد عليها المواطنين بكثرة حتى الساعة 12 ظهرًا، ثم تبدأ حركة التوافد تقل وقت الظهيرة لتعود في التزايد مرة أخرى مع حلول المساء.

منطقة حمام موسى السياحية بمدينة الطور

ولفت إلى أنه جرى تشكيل لجان للمرور على الشواطئ، لمنع المواطنين من النزول في المناطق العميقة، ومنعهم نهائيًا من النزول مع حلول الليل، وذلك حرصًا على حياتهم، إضافة إلى توفير منقذ على كل شاطئ، مؤكدًا أن الدخول لجميع الشواطئ مجانًا طبقًا لتوجيهات اللواء خالد فودة.

وأشار إلى أن نسبة الإشغالات السياحية بمدينة رأس صدر في ثاني أيام العيد بالمدينة بلغت 100% داخل المنتجعات والقرى السياحية، إضافة إلى أن المدينة استقبلت اليوم 55 رحلة سياحية داخلية، ضمن رحلات اليوم الواحد التي تستقبلها المدينة يوميًا على مدار الموسم السياحي الصيفي.