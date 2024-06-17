قصور ثقافة جنوب سيناء تواصل احتفالات عيد الأضحي المبارك

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمحافظة جنوب سيناء، احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، لليوم الثاني على التوالي، في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ

وقدمت فرق قصور الثقافة على مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، عددا من عروضها الفنية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من قيادات المحافظة والثقافة، وبحضور جماهيري كبير.

وقدم الحفل الشاعر وليد الهواري، وبدأت فعالياته مع عرض فني لفرقة أطفال قصر ثقافة الطور للفنون الشعبية، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية بجانب فقرة التنورة المميزة.

وأعقب ذلك مجموعة من الأغاني المستوحاة من التراث السيناوي لفرقة التلقائيين بقيادة سحر عيد، بجانب عدد من الأغاني الوطنية وأغنيات كوكب الشرق قدمتها الفنانة أروى صالح.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة استعراضية بعنوان "نكون مع بعض" لفرقة قصر شرم الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد دهشان، تلاها ميدلي وطني لفرقة كورال القصر بقيادة المايسترو عمر عدلي.

واختتم الحفل بباقة من الأغاني الطربية والوطنية لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، منها يا حبيبتي يا مصر، بهية، بنت اليوم، محسبكو انداس، وبالأحضان وسط تفاعل كبير من الحضور.

ومن المقرر أن تستكمل الفرقة حفلاتها بالمحافظة مساء اليوم الاثنين بمدينة الطور.