بيت الزكاة والصدقات يستكمل ذبح أضاحي العيد.. لليوم الثاني على التوالي

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر استمرار ذبح أضاحي العيد «الخراف» لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن حملة «صك الأضحية» لعام 2024م التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا» التي بدأت صباح أمس من بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، ويستمر العمل طوال أيام التشريق الثلاثة.

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الاثنين الموافق 17 من يونيو 2024م أن البيت سيوزع 2 كيلو لحوم على أكثر من 300 ألف أسرة مستحقة في جميع المحافظات، ضمن حملة «صك الأضحية» للتيسير على من اختاروا بيت الزكاة والصدقات وكيلًا عنهم في أداء شعيرة الأضحية، سواء كانوا من داخل مصر أو من خارجها، وإنابة البيت لوصول اللحوم إلى الأُسَر الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات، وإلى الأشقاء الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا لمصر، بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

2 كيلو لكل مستحق .. بيت الزكاة يبدأ ذبح أضاحي العيد

وكان أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صباح الأحد بدء ذبح أضاحي العيد بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتستمر عملية الذبح طوال أيام التشريق الثلاثة، وذلك ضمن حملة «صك الأضحية» لعام 2024م التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات، تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا».

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024م أن البيت يستهدف توزيع 2 كيلو لحوم على أكثر من 300 ألف أسرة مستحقة في جميع المحافظات، وذلك ضمن حملة «صك الأضحية»، بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وإنابة البيت في أداء شعيرة الأضحية لوصول لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وإلى أشقائنا الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا لمصر بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

حملة «صك الأضحية» حظيت باهتمام عالمي

أشار البيان إلى أن حملة «صك الأضحية» حظيت باهتمام عالمي، حيث توافد إلى بيت الزكاة والصدقات وفود شعبية من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وجاليات مسلمة من المقيمين في مصر؛ للمشاركة في الحملة لتوجيه جزء كبير منها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عقب فتح ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية.

عَنْ ‌عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ ‌أَحَبَّ ‌إِلَى ‌اللهِ ‌مِنْ ‌إِهْرَاقِ ‌الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»، [سنن الترمذي].