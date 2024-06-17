ضبط حداد مُسلح متهم بإشعال النيران في زوجته بالعاشر من رمضان

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، على حداد مسلح، على إثر اتهامه بسكب بنزين على زوجته، وأشعال النيران فيها داخل مسكن الزوجية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في صبيحة ثان أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وتم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لاسعافها.

الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بشأن ورود بلاغًا باقدام حداد مسلح بإشعال النيران في جسد زوجته بمسكن الزوجية الكائن بالحي31 بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.

وتم نقل الزوجة «هانم.م .ع» 34 عامًا، ربة منزل، تقيم بالحي31 بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان؛ إلى العاشر الجامعي، ومنه إلى مركز ههيا للحروق، لتفاقم إصابتها بنسب حروق بلغت 100% تقريبًا، ومن ثم تم تحويلها مركز ههيا للحروق، لاسعافها وتلقي العلاج اللازم.

وبالإنتقال والفحص، وسماع لأقوال والدة المصابة اتهمت زوج نجلتها ويدعى «إبراهيم. س. ع» 38 عامًا، حداد مسلح، بسكب مادة كيميائية سريعة الاشتعال «بنزين» على مرحلتها فجر اليوم، واشعل النيران فيها، متهما إياه بمحاولة قتل نجلتها.

وأفادت والدة المصابة؛ إنها تُقيم في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأن لديها بنتين متزوجتين في مدينة العاشر من رمضان «مها، وهانم» كلا في سكن مستقل عن بعضهن، وأنها جاءت أمس أول أيام العيد إلى مدينة العاشر لتقديم التهنئة لبناتها وأحفادها بعيد الأضحى، مشيرة إلى أن نجلتها الأخيرة «هانم» متزوجة منذ 9 سنوات، وتأخرت في الإنجاب حتى رزقها الله بعد 6 سنوات بطفلين «سالم 3 ونصف سنوات، ومالك عام ونصف»، وأن الحياة كانت بينها وبين زوجها كانت تمر بأزمات لأنه دائم التعدي عليها، بحسب اتهامات أم الزوجة المصابة لزوج نجلتها.

ولفت إلى أنها أقامت أمس عند نجلتها الأولى «مها» وطلبت من نجلتها الأخرى «هانم» قضاء يوم العيد معها وأحفادها، وذلك لعدم وجود راحه أو مودة مع زوج نجلتها، وفي نهاية اليوم جاء الاخير وأخذ زوجته وابنائه على دراجته البخارية إلى مسكنهم، وفي صبيحة اليوم علمت بأن زوج نجلتها اسكب عليها بنزين واشعل النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى، دون أي تفاصيل جديدة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الاجراءت، تم ضبط الزوج المتهم، وبالعرض على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال المصابة بمكان اسعافها بمستشفى ههيا للحروق، وتقرر التحفظ على الزوج لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.