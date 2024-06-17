حزب الشعب الأوروبي يطالب بتقاسم رئاسة المجلس الأوروبي

اقترح حزب الشعب الأوروبي على الاشتراكيين تقسيم فترة ولاية رئيس المجلس الأوروبي إلى فترتين مدة كل منهما عامين ونصف العام، ويحصل الحزب على إحدى الفترتين.

وذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية أن هناك أربع وظائف عليا متاحة في الاتحاد الأوروبي، والآن يريد حزب الشعب الأوروبي أن يشغل أفراده ثلاثة من الأدوار الأربعة في وقت ما خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعلاوة على تأمين فترة ولاية ثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين وسنتين ونصف أخرى لرئيسة مالطا روبرتا ميتسولا كرئيسة للبرلمان الأوروبي، يريد حزب الشعب الأوروبي جزءًا من رئاسة المجلس، التي يتولاها حاليًا تشارلز ميشيل البلجيكي، حسبما قال خمسة مسؤولين.

وتمتد ولاية رئيس المجلس الأوروبي رسميًا لمدة عامين ونصف ثم يجب تجديدها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي، ولكن عادةً ما يتم دعم الرئيس من قبل القادة لفترتين.

ومن الواضح أن حزب الشعب الأوروبي يريد جائزة أكبر في تقسيم الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي بعد ظهوره في الانتخابات الأوروبية.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يوافق حزب الاشتراكيين الأوروبيين، الذي حصل على ثاني أفضل نتيجة في الانتخابات، والذي اقترح رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي السابق أنطونيو كوستا، على ذلك.

وزادت مقاعد حزب الشعب الأوروبي في البرلمان من 176 إلى 190 بعد الانتخابات في البرلمان الأوروبي الذي يضم الآن 720 مقعدًا (ارتفاعًا من 705 مقاعد عام 2019).

عقوبات أمريكية على 9 أفراد وكيانات وسفينة بدعوى تسهيل شراء الأسحلة للحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاثة أفراد وستة كيانات، بدعوى تسهيلهم شراء أسلحة لـ جماعة الحوثيين، واعتبرت سفينة واحدة مملوكة لأحد هذه الكيانات "ممتلكات محظورة".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم /الإثنين/ - أن هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية غير المسلحة، تستمر في عرقلة الملاحة.

وجددت التزام الولايات المتحدة باستخدام الأدوات المتاحة لعرقلة تدفق المواد العسكرية التي تمكن الحوثيين من شن هذه الهجمات.

اعلام عبرى .. الجيش الإسرائيلي يسيطر على 70% من مدينة رفح ويحدد نهاية العمليات العسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين أن نحو 70% من مدينة رفح باتت تحت سيطرته العملياتية منذ بدء عملياته في المنطقة.

وقدر الجيش الإسرائيلي نهاية العملية العسكرية بالمدينة في غضون أسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه منذ بداية العملية حوالي 40 يوما وقبل ذلك تم القضاء على ما يقرب من 550 من مسلحي حماس، مؤكدا أنهم يخطون خطوات عملاقة في هزيمة لواء حماس.

وأفاد في بيان بأنه تم العثور على 25 نفقا طويلا تصل إلى الحدود المصرية وأنه يجري فحص مسارها لمعرفة ما إذا كان قد اخترق أراضي سيناء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة وصواريخ "آر بي جي".

كما ذكر أنه عثر على مخارط لإنتاج المتفجرات والسترات الناسفة، بالإضافة إلى العثور على منازل مفخخة.

ووفق القناة "13" العبرية، أكد كبار ضباط الجيش الإسرائيلي المشاركون في تفاصيل القتال على "تقدم كبير" في هزيمة لواء رفح، زاعمين أن "كتائب حماس على وشك الانهيار".

وأوضحت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية مغادرة رفح والانتقال إلى تنفيذ مداهمات أو البقاء.