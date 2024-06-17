امرت نيابة القاهرة الجديدة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل عمارة في التجمع الأول بالقاهرة ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل عمارة بالتجمع

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب داخل عمارة سكنية بـ التجمع الأول بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بالقاهرة، إخطارا من العمليات يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 6 أدوار.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجرى السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصدر أمني.. كشف حقيقة تغيب سيدتين عقب بلوغهما المشاعر المقدسة

كما صرح مصدر أمني بـ بعثة الحج المصرية بشأن ما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا تغيب سيدتين عقب بلوغهما المشاعر المقدسة.

وبالفحص تبين أن السيدتين ليستا مسجلتين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وأنهما كانتا فى زيارة خاصة بالمملكة العربية السعودية، وبالاستدلال عليهما تم التوصل إلى أهلية إحداهما والذين أفادوا بعودتها

كما أكد المصدر أنه لا توجد إخطارات بغياب أي من أعضاء بعثة الحج المصرية

تفاصيل إصابة 19 شخصا في انقلاب أتوبيس بالتجمع الأول

كما تعرض 19 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس، على كوبري سمير غانم، في التجمع الأول بجوار فندق دابليو ماريوت بالقاهرة الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص، يقل مجموعة كبيرة من الأشخاص، أصيب 19 منهم وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.