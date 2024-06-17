أستاذ علوم سياسية: حل مجلس الحرب الإسرائيلي دلالة على فشل نتنياهو

أكد سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يتقن مسألة اللعب بالداخل الإسرائيلي وبكل الأوراق الموجودة في هذه الحكومة، موضحًا أن حل مجلس الحرب الإسرائيلي دلالة على فشل نتنياهو.

حل مجلس الحرب



وتابع "دياب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو لم ينجح أيضًا بإدخال أطراف سياسية أخرى وحاول ذلك مع ليبرمان، مؤكدًا أنه بحل مجلس الحرب ضرب نتنياهو “3 عصافير بحجر واحد”.

وأشار إلى أنه بمفهوم أن نتنياهو ليس مهتما بمصلحة الدولة العميقة، ومن ناحية تخلص من جانتس وإيزنكوت في مجلس الحرب، مؤكدًا أنه بحل مجلس الحرب استطاع نتنياهو إبعاد بن جفير وسموترتش عن دخولهم لمجلس الحرب، ارضاءً للولايات المتحدة الأمريكية.

