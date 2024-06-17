الإثنين 17 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أستاذ علوم سياسية: حل مجلس الحرب الإسرائيلي دلالة على فشل نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أكد سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يتقن مسألة اللعب بالداخل الإسرائيلي وبكل الأوراق الموجودة في هذه الحكومة، موضحًا أن حل مجلس الحرب الإسرائيلي دلالة على فشل نتنياهو.

 حل مجلس الحرب


وتابع "دياب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو لم ينجح أيضًا بإدخال أطراف سياسية أخرى وحاول ذلك مع ليبرمان، مؤكدًا أنه بحل مجلس الحرب ضرب نتنياهو “3 عصافير بحجر واحد”.

 

وأشار إلى أنه بمفهوم أن نتنياهو ليس مهتما بمصلحة الدولة العميقة، ومن ناحية تخلص من جانتس وإيزنكوت في مجلس الحرب، مؤكدًا أنه بحل مجلس الحرب استطاع نتنياهو إبعاد بن جفير وسموترتش عن دخولهم لمجلس الحرب، ارضاءً للولايات المتحدة الأمريكية.
 

مواد متعلقة

بعد انسحاب جانتس.. أيمن الرقب: مجلس الحرب الإسرائيلى أصبح دون قيمة

"المصري للفكر والدراسات": حل مجلس الحرب الحلقة الأخيرة في مسلسل التصدع الإسرائيلي

أستاذ علوم سياسية: بن غفير لا يصلح للانضمام لمجلس الحرب الإسرائيلي

أزهرى: ارتفاع الحرارة لم يمنع الحجاج من إتمام فريضة الحج

وكيل إدارة ري القناطر الخيرية تكشف مميزات الحدائق والمنتزهات (فيديو)

أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من ممشى أهل مصر.. فيديو

احتفالات المصريين في حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بالقليوبية.. فيديو

"إكسترا نيوز" ترصد احتفال المصريين بعيد الأضحى من "حديقة الطفل"
الجريدة الورقية